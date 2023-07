A Misiliscemi si celebra la caduta del regime con l’iniziativa Pastasciutta Antifascista

Anche quest’anno in tutta Italia, in occasione dell’80° Anniversario, si celebra e si festeggia la caduta del fascismo – idealmente avvenuta il 25 luglio 1943 con la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini – con la storica Pastasciutta Antifascista. Una tradizione legata ad un’ “invenzione” della famiglia Cervi – papà Alcide e i suoi sette figli, questi ultimi uccisi dai fascisti qualche mese dopo – che decise di festeggiare pubblicamente l’evento: si procurò la farina, prese a credito burro e formaggio e preparò chili di pasta. Una volta che questa fu pronta, caricò un carro, la portò in piazza a Campegine per distribuirla alla gente del paese. E fu festa.

“Il più bel funerale del fascismo” secondo una limpida definizione di papà Cervi. Fin qui la rievocazione dell’episodio diventato “storico”: non è un caso che l’ANPI lo celebra in tutte le sue sezioni, dal Nord al sud del Paese. Anche l’ANPI di Trapani, ormai consolidato punto di riferimento del fronte antifascista, ha deciso di misurarsi anche in questa occasione e, insieme alla CGIL, organizza anche a Trapani la “pastasciutta antifascista” .

L’appuntamento è per venerdì 21 luglio 2023, alle ore 19 presso il “Baglio Elena Nuara Cooksicily” di Pietretagliate, nel Comune di Misiliscemi. Oltre alla degustazione della “pastasciutta antifascista” dello chef Francesco Pinello e al ricordo del partigiano trapanese Vincenzo Serretta e del figlio Giuseppe, di recente venuto a mancare, staremo insieme per riflettere sull’attualità e per raccontare, promuovere e testimoniare i valori di una società opposta rispetto a quella fascista: solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia.

Accompagnati dai più bei canti della Lotta di Liberazione e accomunati dall’insopprimibile desiderio di Libertà e di Pace si darà idealmente vita ad un’unica piazza: l’Italia, che ripudia il fascismo, il razzismo e la guerra e dice un SÌ forte, corale e diffuso alla Costituzione e alla Democrazia nate dalla Resistenza.