Al via il Marsala KiteFest 2023, laguna dello Stagnone in festa

La città di Marsala si prepara a celebrare quest’estate 2023 all’insegna dello sport, del divertimento, della tutela ambientale e della cultura del suo splendido territorio che tra spiagge da sogno, lagune, isole e siti archeologici rappresenta un vero gioiello turistico e storico della Sicilia e dell’Italia intera.

Da oggi al 23 luglio si svolge infatti la terza edizione del Marsala KiteFest 2023, prestigioso evento con al centro quello straordinario volano turistico che rappresenta ormai da anni la disciplina del kitesurf per la Laguna dello Stagnone. Ma lo sport è solo il punto di partenza per una grande festa che coinvolgerà l’intera città in un ricco calendario di eventi e attività collaterali che includono momenti di intrattenimento, incontri di sensibilizzazione ambientale, spettacoli musicali e itinerari enogastronomici.

Il Marsala KiteFest 2023, manifestazione patrocinata dal Comune di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo, apre i battenti e nei giorni a seguire vede lo svolgimento di due competizioni di kitesurf tra le più importanti del panorama italiano per uno spettacolo di vela, adrenalina e salti spettacolari che faranno la gioia di tanti appassionati.

Ovvero la tappa finale del Campionato Italiano Freestyle che vedrà l’assegnazione del titolo nazionale e subito dopo il Trofeo Europeo “Kitesurf Eurocup 2023” che riunirà i più forti atleti europei della disciplina. Tra questi una vera guest star mondiale, ossia Gianmaria Coccoluto, che ha vinto per ben 6 volte il titolo nazionale di campione Freestyle e che lo scorso febbraio in Quatar si è laureato Campione Mondiale della disciplina.

Entrambe le competizioni si svolgeranno nello specchio d’acqua allestito di fronte al centro sportivo Stagnone Kiteboarding in località Birgi Vecchi e potranno essere seguite a distanza ravvicinata in quel magnifico teatro naturale che è lo Stagnone fino al tramonto. Dalle ore 10 alle ore 13, il 15, 16, 22 e 23 luglio, pubblico, appassionati e visitatori, avranno come punto di ritrovo l’Eco Village Inclusione, un grande spazio interattivo allestito in collaborazione con il Rotaract Club di Marsala, l’ANFFAS e l’Associazione Ambientalista Marevivo.