Egadi Estate 2023: 60 eventi tra musica, libri e cinema

Prenderà il via domani “Egadi Estate 2023”, il cartellone di eventi estivi promosso e organizzato dal Comune di Favignana in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

“Un programma di alta qualità, che spazia dalla musica al cinema, dalla cultura allo sport”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Sessanta eventi che accompagneranno residenti e villeggianti fino alla fine di settembre. E non finisce qui. Sono in arrivo altre proposte che arricchiranno di festa e di gioia le serate delle nostre isole a partire da Piazza Matrice a Favignana. Quello che meritano le Egadi con la loro storia, la loro identità e la loro lunga tradizione di offerta culturale e di inclusione per tutti i visitatori che scelgono le nostre isole per il loro periodo di vacanza”.

Si parte a passo di corsa, sabato 15 luglio, con la mezza maratona “Viva Favignana”. Ventuno chilometri con partenza e arrivo da Faro Punta Sottile. Domenica 16 luglio prenderà il via, all’ex Stabilimento Florio, “Favignana in Musica”, rassegna concertistica a cura dell’Associazione musico culturale “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini.

Per gli amanti del grande cinema dal 19 al 22 luglio torna il “Marettimo Italian Film Fest” che anche quest’anno vedrà alternarsi sul palco grandi ospiti, da Maria Grazia Cucinotta a Donatella Finocchiaro, da Pino Ammendola ad Alessio Vassallo. Per il gran finale arriveranno anche Colapesce e Dimartino.

Per gli appassionati di letteratura e cinema noir l’appuntamento è invece all’ex Stabilimento Florio dove, dal 25 al 29 luglio, si terrà la seconda edizione del Festival letterario “Com’è profondo il mare”, diretto da Giancarlo De Cataldo, con la partecipazione di importanti scrittori e sceneggiatori. I primi giorni di agosto saranno all’insegna della musica e del cinema con appuntamenti di vario genere che coinvolgeranno tutte le tre isole.

Il 2 prenderà il via “E…State a Levanzo”, con un cartellone ricco di eventi che coprirà l’intero mese. Il 12 agosto si aprirà a Marettimo “Ferragosto… e dintorni”. Il 14 e 15 agosto due grandi appuntamenti in piazza Matrice a Favignana, con la Isaband e Rubina e i dj di RMC101 per attendere e festeggiare insieme il Ferragosto. Anche settembre sarà ricco di appuntamenti con concerti ed eventi culturali di grande rilievo.

Dall’1 al 3 si terrà la terza edizione del “Mediterraneo Jazz”. L’8 e il 9 settembre, a Favignana, torna la “Festa del borgo marinaro di Punta Longa”. Il 26 settembre prenderanno il via le celebrazioni per i 150 anni di Donna Franca Florio. Il 29 e 30 grande chiusura con il “Fishtuna Festival”, la kermesse sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno e al territorio, ma anche arte, turismo, agroalimentare e sostenibilità.