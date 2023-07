Confermate le condanne per i marsalesi della ‘banda dei funerali’ di Pantelleria

La Corte d’appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, ha confermato due condanne su tre nel processo che ha visto tre imputati facenti parte della cosiddetta “banda dei funerali” a Pantelleria.

Anni fa, tre soggetti, hanno commesso furti in abitazione quando i proprietari non erano in casa perchè si trovavano impegnati, e addolorati, in qualche funerale di un familiare o parente.

Si tratta in particolare dei marsalesi Franco e Alessio Indelicato, rispettivamente di 30 e 24 anni, e di Giuseppe Alessandro Bonomo di 49 anni. In primo grado nel luglio 2021, il Tribunale di Marsala, aveva condannato a 4 anni e mezzo di carcere Franco Indelicato, a 4 anni Alessio Indelicato e il Bonomo.

Ora i giudici di secondo grado hanno confermato le condanne agli Indelicato con riduzione di un mese per il 30enne, mentre per Bonomo è stato disposto il “non luogo a procedere per precedente giudicato” perchè, per gli stessi fatti, ma per ricettazione, Bonomo era già stato assolto dal Tribunale lilybetano.