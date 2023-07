Americani volontari a Castelvetrano, aiutano il Comune

A Castelvetrano, città natale di Matteo Messina Denaro, un gruppo di cittadini americani ha scelto di impegnarsi nel volontariato civile.

Professionisti, insegnanti in pensione, professori universitari, manager di multinazionali, studenti stanno dipingendo le inferriate della villa comunale ‘Falcone-Borsellino’ di Castelvetrano.

Bermuda e maglietta, senza qualifiche e posizioni, il gruppo di americani ha scelto di trascorrere alcune settimane nella città del trapanese e impegnarsi concretamente per aiutare il Comune. Questo grazie all’opportunità offerta dall’associazione ‘Global Volunteers’ che da anni ha messo a regime il valore dei volontari. Il ‘gancio‘ con Castelvetrano è Giovanni Parrino, ex assessore e ora country manager Italy dell’associazione.

“Col Comune abbiamo siglato il protocollo nel 2020 e da dopo la pandemia, a turno, sono già arrivati 18 team dall’Usa che sono stati impegnati nelle scuole per far migliorare agli studenti l’inglese parlato”, dice Parrino. In questi giorni, ad aiutare i cittadini americani ci sono anche i volontari del comitato locale della Croce rossa italiana e alcuni dipendenti comunali. Con pennelli e colori, tutti insieme stanno dipingendo le inferriate della villa che si trova a meno di un chilometro della casa natale di Messina Denaro.

Qualcuno, come Olivia Stoddard di ‘Medtronic‘ ha anche il nonno siciliano.