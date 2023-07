Stella al merito sportivo per Rosario Argento

PALERMO (ITALPRESS) – Il coordinatore del settore giovanile femminile del Palermo, Rosario Argento, ha ricevuto dal Coni Sicilia la Stella di bronzo al merito sportivo. Un’onorificenza per i successi ottenuti nel corso della sua carriera da dirigente sportivo. “Ricevo con tanto orgoglio questo riconoscimento dopo essere partito dal dilettantismo e dal volontariato riuscendo ad arrivare ad ottenere risultati in vari periodi con la società Palermo calcio, oggi Palermo F.C. – ha detto Argento -. Orgoglioso di questo percorso e soprattutto di avere aiutato la società e tanti giovani calciatori a emergere in questo meraviglioso è difficilissimo mondo calcistico”.

– Foto xd6/Italpress –

(ITALPRESS).