Al Marsala Calcio arriva il centrocampista Diego Cenciarelli

E’ un lavoro intenso e proficuo quello che l’FC Marsala sta facendo sul mercato. Dopo Brucculeri, Genesio e Rustico, la società lilybetana ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Diego Cenciarelli.

Il giocatore, classe 1992, nato ad Umbertide (PG), è un play mancino di centrocampo che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fiorentina, con la stessa maglia nel 2012 ha giocato nell’Under 19 e nella Juniores. Poi, tanti campionati di serie C, Perugia, Teramo, Viterbese, Gubbio e Sambenedettese, vincendo due Campionati a Teramo ed una Coppa Italia di serie C a Viterbo.

“Questa è una fase della mia vita in cui ho bisogno di ricominciare – afferma Cenciarelli -. Il progetto FC Marsala ha le mie stesse aspettative, una società seria che vuole percorrere la mia stessa strada, quella della ripartenza. Potrà sembrare un paragone esagerato, ma incontrare questa maglia con il suo blasone, in questo momento, mi ha ridato la carica, è come se mi avesse chiamato il Real Madrid”. “Questa è una sfida che merita di essere vissuta, dichiara il Presidente Onorario Antonio Schio. Diego Cenciarelli è un uomo che, non solo ha compreso questo valore, lo ha fatto suo. Marsala ha bisogno di questi uomini”.