A “Il mare colore dei libri” di Marsala mostra-reading con Nonovento

Da quest’anno l’Associazione Culturale Nonovento vuole offrire un diverso contributo al Festival letterario “Il mare colore del libri”, che si terrà a Marsala dal 4 al 6 agosto 2023 ed è organizzato da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala. E lo farà con una mostra-reading. All’interno dell’evento, verrà realizzato uno spazio “aperto” in cui ognuno potrà raccontare la propria visione di “Rinascita” i “Vagiti essenziali”.

Entro il 2/08/2023, inviare all’email info.nonovento@gmail.com ciò che si vuole far conoscere al pubblico: un racconto, un’illustrazione, una fotografia, un breve filmato, un estratto di un testo. Leggere e mostrare, queste le due coordinate dell’evento. Con il materiale allegare una biografia molto sintetica.

Il tema guida è la rinascita e come affermano da Nonovento: “Rinascere vuol dire vedere nuovamente la luce, diventare ancora qualcuno. Possiamo rinascere dagli occhi di un nuovo amore o dagli abissi di un dolore. Rinascere è un lavoro di riconquista della memoria oppure l’arte di abbandonarsi all’ignoto. Non possiamo, probabilmente non vogliamo, dare una rotta precisa al senso di rinascita, perché una unica chiave di lettura non esiste. Crediamo che non sia compito della scrittura quello di segnare un confine. Semplicemente lasciatevi andare. Raccontate di quando avete sentito in altro modo l’aria della sera, delle valigie da troppo tempo in attesa, delle paura che fa ogni alba e, soprattutto, della voglia di ricominciare. Un po’ come l’appello a scuola: vogliamo sapere quanto avete (ri)detto “Presente!” Fate finta di mettere insieme le parole per la prima volta, perché è così che si viene al mondo”.