A Castellammare gli albergatori abbelliscono gli spazi pubblici vicini

Fiori e piante davanti le attività, lungo le scalinate di accesso ma anche negli angoli più nascosti: “seminiamo bellezza” è l’iniziativa dell’associazione albergatori Castellammare del Golfo-Scopello che ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale che, subito dopo l’insediamento, ha chiesto agli esercenti di prevedere iniziative di decoro urbano mantenendo in ordine e sicurezza gli spazi antistanti le attività.

«Il Comune farà certamente la sua parte ma a giugno abbiamo chiesto a tutti gli esercenti delle attività turistiche e commerciali di tutelare e curare il decoro urbano, facendo attenzione agli spazi esterni alle attività, mantenendoli in ordine, accoglienti e sicuri per chi transita– affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. È importante coordinare azioni di cura negli spazi pubblici per diffondere la cultura della qualità estetica e del rispetto dell’ambiente che ci circondano».

«Grazie all’associazione albergatori Castellammare- Scopello che ha subito colto il nostro invito e “seminato” bellezza prevedendo l’abbellimento di più angoli cittadini dove insistono le attività degli associati, tenuti in ordine e decorati con piante e fiori -concludono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. La cura degli spazi pubblici è apprezzabile per i visitatori ma soprattutto per noi cittadini, perché il decoro rappresenta la dignità dello spazio pubblico, il bene di tutti da preservare».