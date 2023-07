Caldo sempre più torrido in Sicilia: sabato Catania e Messina da bollino rosso

Caldo senza tregua in Sicilia. E nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente. Già sabato si prevede il bollino rosso per Catania e Messina, con temperature massime che sfioreranno i 40°C e “rischio 3” (livello massimo), mentre Palermo è considerata a “rischio 2” (livello intermedio) Lo preannuncia la Protezione Civile Regionale, che per la giornata di domani, tuttavia, prevede ancora l’allerta arancione sulla Sicilia, a conferma di un moderato rischio di incendi sul territorio.

“I Comuni, le strutture socio-sanitarie, il volontariato di protezione civile, i Corpi dei vigili del fuoco e della Forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti – evidenzia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – attivino i piani e le procedure di emergenza, aumentino i presidi sul territorio sia per l’assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore sia per la prevenzione e il contrasto agli incendi”.

“Il notevole aumento delle temperature previsto in Sicilia – aggiunge il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana Salvo Cocina – espone i soggetti più fragili, bambini e anziani, a rischi per la salute. È buona norma limitare l’esposizione al sole e alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione”. Si prevede che le condizioni di pericolo per la salute, soprattutto per i soggetti fragili bambini e anziani, si protrarranno per alcuni giorni. “Si raccomanda – conclude il capo della protezione civile – di uscire di casa solo nelle ore meno calde delle giornate, di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero e comodo, oltre a bere frequentemente”. Il caldo torrido, tuttavia, potrebbe subire un ulteriore incremento nella prossima settimana, con temperature ancora più alte in tutta Italia.