Partì da Birgi per Bergamo, alcamese trovato morto dopo 9 anni in Emilia

E’ stato ritrovato il cadavere di Gaetano Impellizzeri, agente di commercio siciliano scomparso a 47 anni, nel febbraio del 2014, durante un viaggio di lavoro.

Impellizzeri sparì nel nulla il 10 febbraio 2014; di lui si occupò anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Commerciante di elettrodomestici e automobili, originario di Alcamo, viaggiava spesso per lavoro persino all’estero, in particolare in Spagna.

La mattina del 10 febbraio partì dall’aeroporto di Birgi diretto verso lo scalo di Bergamo-Orio al Serio, per un incontro di lavoro. Arrivò alle 8 e nel corso della giornata telefonò alla compagna più volte, l’ultima alle 17. Da allora non si sono avute più sue notizie: sparì nel nulla.

A distanza di ben 9 anni, pare ci sia un testimone che sta guidando gli inquirenti e che li ha portati nel luogo in cui è stato scoperto il corpo, un terreno sul retro di un casolare di campagna a Castelnovo di Sotto, in Provincia di Reggio Emilia. Che cosa sia successo a Impellizzeri quel giorno, arrivato a Bergamo e morto in Emilia ancora non è dato sapere.

Di questo si sta occupando il nucleo investigativo, coordinata dal pm Giacomo Forte e dal procuratore Gaetano Calogero Paci.

Ieri mattina con echo-scanner è stato scandagliato il giardino e lo scavo ha fatto emergere il cadavere, sepolto circa 50 centimetri sottoterra. Avvolto in un sacco, si ritiene che sia stato ucciso non distante dal luogo in cui è stato ritrovato. Adesso bisognerà attendere gli esami per averne la massima certezza. A denunciare la scomparsa, all’epoca, furono i familiari.

Pare che in quel periodo il 47enne avesse alcune difficoltà economiche e stesse provando a rilanciare un’attività legata alle auto, un salone che voleva aprire in Sicilia, a Carini; il viaggio era legato proprio a questo, a incontrare un concessionario. Non si esclude che sia stato attirato a Castelnovo da un incontro di affari oppure che avesse contratto un debito con qualcuno.

Eleonora Chiara ed Alessia Impellizzeri, le figlie di 30 e 33 anni della vittima, hanno dichiarato: “Per noi la notizia del ritrovamento è stata un fulmine a ciel sereno. Non sapevamo neppure che ci fossero ancora indagini in corso sulla sparizione di mio padre”.