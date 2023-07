Le suore Apostole del Sacro Cuore lasciano la Diocesi, il saluto del Vescovo di Trapani

Con una messa presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, questa sera alle 19, la comunità diocesana saluta le suore dell’Istituto “Apostole del Sacro Cuore di Gesù” fondato da Clelia Merloni che lasciano la Diocesi. La celebrazione si terrà presso la Cattedrale San Lorenzo e sarà seguita da un momento di convivialità.

“Grazie per i sei anni fecondi della vostra presenza a Trapani – dice il vescovo Fragnelli – Il Cuore di Gesù moltiplichi le grazie per le Apostole e per tutta la Chiesa di oggi. Il suo Cuore ci benedica tutti!