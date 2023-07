Scrive una giovane marsalese sulla sicurezza in città

Buonasera, signor Sindaco Massimo Grillo.

Vorrei chiamarla con il suo reale nome e darle del tu, giusto perché possa in primis mettersi nei panni di un qualunque comune cittadino, fratello/amico/marito/padre delle vittime di queste violenze.

Ma sono troppo educata, e non lo farò.

Purtroppo, non sono potuta intervenire durante la conferenza da lei emanata, causa lavoro.

Sono una marsalese di 26 anni, e mi vergogno immensamente dell’amministrazione della città, non della città in sè.

Signor Sindaco sono una ragazza che ha viaggiato, e vissuto da sola, anche all’estero (Germania, Londra, Francia) e mai ho visto uno scempio del genere. Il tutto sin dai miei 18 anni. Lei ha preso dei provvedimenti del tutto inutili, che non puniscono i reali colpevoli del degrado che avviene ogni giorno nelle strade della città, ma tutti i marsalesi e sopratutto i titolari dei locali.

Signor Sindaco, sta intaccando anche il turismo che sembrava essersi dato una mossa per far ammirare la nostra meravigliosa città.

Mi dica, perché io marsalese, non sono più libera di andare in un locale, a prendermi un calice di vino che mi accompagna in una serata di serenità e risate con gli amici? Perché? Non ho colpe, come nessuno di noi, ma ci state punendo.

Signor Sindaco, perché io devo essere aggredita insieme al mio compagno, in una strada centrale come il cassaro, e mi devo tenere tagli vari e bottiglie rotte in testa perché sono in 7 ad aggredirci?

Perché una donna di una certa età, in piena Via Roma alle 15 del pomeriggio non è libera di uscire di casa, per recarsi al lavoro, perché viene aggredita è messa contro il muro da tre ragazzi?

Signor sindaco, perché io devo avere paura di recarmi da sola, come ho sempre fatto, nella mia banca (UniCredit, centro) perché mi spavento di essere aggredita? E perché da marsalese devo pensare di cambiare banca, in modo da non dover essere a piedi e lontana dalla macchina?

Signor Sindaco, perche due amiche da sole, non possono andare a bere un drink alla Terrazza Cavallotti, perché poi devono scappare (ringraziando Dio), notando un ragazzo messo a far la guardia ed accorgendosi di scarpe che escono da sotto le siepi? E devono pure ringraziare di essere riuscite ad arrivare alla propria auto, essendo seguite!

Signor Sindaco, perché una donna deve essere aggredita, sfregiata e danneggiata, solo per chiedere a questi ragazzi di allontanarsi dal proprio luogo di lavoro, dal quale ricavano il necessario per apparecchiare la tavola ogni giorno?

Signor Sindaco, perché io cittadina, devo leggere commenti ignoranti, dove vengono scritte oltretutto corbellerie, in cui si accusano i marsalesi di essere colpevoli di disturbare questi ragazzi stranieri? (Situazioni appurate s’intende)

Signor Sindaco, perché se a me viene proposto un lavoro in zona porta Mazara, io devo rifiutare, perché penso e “se la sera finisco tardi e sono sola a prendere l’auto cosa mi può succedere”?

Signor Sindaco, se lei vuole io continuo. Perché sono fin troppe le azioni aberranti avvenute negli ultimi giorni.

E adesso mi dica Signor Sindaco, i suoi provvedimenti a cosa serviranno?

Lei davvero, da come si può intendere dalle sue predisposizioni, è convinto che il problema sia l’alcool? Lei pensa che al supermercato non vendano più birre o alcolici? E che, chi è mal intenzionato, non andrà a comprarle? Davvero? Seriamente? O che magari non faranno il pieno nei locali, prima delle 21?

Oppure è l’orario che causa il danno, mi perdoni?

Signor Sindaco, periodo Covid eravamo controllati come appestati, fermati ad ogni tragitto effettuato per recarsi al (o tornare dal) lavoro.

Controlli signor sindaco. Pattuglie in ogni luogo possibile lungo le strade e piazze centrali. Si preoccupi di far accettare ed arrivare i militari in città (come so che ha già richiesto) e smetta di punire noi cittadini (spaventati) per errori mai commessi.

E Signor Sindaco, domanda da un milione di dollari, per i reali colpevoli di tutta questa violenza, le conseguenze quali sono? Perché mi pare che non siano neanche stati citati, e non credo sia giusto dato che, se le stesse cose fossero state fatte da marsalesi, avrebbero di certo avuto problemi pagando per i danni commessi. O forse, come si suol dire, “ci mangiate” troppo con loro, e quindi non vanno toccati?

Signor Sindaco, inizi da subito a mettere tutte le forze disponibili in campo, non 8, non aspettiamo che succedano tragedie serie.

Si metta nei panni di un padre di una di queste vittime. Arrivederci Signor Sindaco.



Una qualunque comune cittadina marsalese (stanca di lei e dell’amministrazione attuale)