Parco archeologico Lilibeo aperto solo la mattina per 10 giorni: stato di agitazione del personale

Un’altra tegola per il turismo marsalese. Oltre allo stop musica vista l’incertezza di interpretare ed applicare l’ordinanza “Marsala Sicura” soprattutto per quanto riguarda la diffusione di musica, ci si mette di mezzo anche la chiusura per quasi 10 giorni, del Parco Archeologico Lilibeo.

Dal giorno 13 luglio sino al 21 luglio, infatti l’area museale e archeologica resterà aperto al pubblico solo la mattina dalle ore 9 alle ore 14, per lo stato di agitazione di una parte del personale di custodia. A renderlo noto, con una comunicazione, la neo direttrice Anna Occhipinti.

E pensare che per la Notte Europea dei Musei a maggio, il Baglio Anselmi ha fatto il pieno di visitatori: è evidente che eventi come questo fanno conoscere la ricchezza delle origini della nostra Città.