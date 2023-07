Il prossimo appuntamento con il Luglio Musicale Trapanese si terrà venerdì 14 luglio, alle ore 21, al Teatro Giuseppe Di Stefano.

In occasione del 100° anniversario della nascita di Maria Callas e del 150° anniversario della nascita di Sergej Rachmaninov, il concerto sarà un omaggio a queste due figure iconiche della musica. Saranno eseguite composizioni celebri di Bellini, Leoncavallo, Puccini, Rachmaninov e Verdi. I protagonisti della serata saranno i vincitori del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” e del Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Domenico Scarlatti”, accompagnati dall’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Si esibiranno, in particolare, il tenore Mario Alboreto Greco, vincitore ex-aequo della sezione lirica al XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, il soprano Edera Murciano, vincitrice della sezione lirica al XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, la pianista Dina Ivanova, vincitrice del 1° Premio al I Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Domenico Scarlatti”. Il direttore Samuele Galeano dirigerà l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Questo concerto unico offrirà l’opportunità di rivivere le emozioni e la grandezza della voce di Maria Callas e la maestria compositiva di Sergej Rachmaninov. Entrambi questi artisti hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica, influenzando generazioni di musicisti e appassionati di tutto il mondo.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro, alla Villa Margherita a Trapani, online sul sito ufficiale del Luglio Musicale Trapanese www.lugliomusicale.it.

La XVIII Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” si è svolta dal 26 al 30 aprile scorso, a Trapani ed è una competizione canora prestigiosa per giovani talenti della lirica provenienti da diverse nazionalità. Quest’anno, il concorso ha ripristinato la formula originaria ideata da Francesco Braschi, mettendo in palio scritture artistiche e ruoli principali in un’opera lirica. Il Concerto di Gala dei vincitori del XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” è stato un grande successo, tenutosi presso il Teatro M° Tonino Pardo. La giuria di questa edizione era presieduta da Ernesto Palacio, sovrintendente del ROF – Rossini Opera Festival ed era composta da Dietmar Kerschbaum, tenore e direttore generale della Brucknerhaus e del Festival internazionale di Linz; Jochen Schönleber, direttore artistico del Festival Rossini in Wildbad di Bad Wildbad; Giuseppe Cuccia, Opera Production consultant – China National Centre for the Performing Arts (NCPA) Beijing; Simone Di Crescenzo pianista, musicologo esperto di Belcanto, organizzatore e coordinatore artistico del Festival Toscanini e del Concorso Internazionale per giovani direttori d’orchestra Arturo Toscanini; Marco Iezzi, responsabile dell’Agenzia artistica BJM Management; Micaela Carosi, Ugo Guagliardo, Patrizia Pace, Elizabeth Smith cantanti lirici di fama internazionale e docenti; Walter Roccaro, pianista, docente, già direttore di Conservatorio e attuale direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

La 1ª edizione dell’ International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani, una competizione di alto livello organizzata in collaborazione con il Comune di Trapani e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, ha avuto luogo dal 25 marzo all’1 aprile. Questa competizione ha attirato giovani e talentuosi pianisti da tutta Italia e dal resto del mondo ed è stata parte della Fondazione Alink-Argerich, un centro mondiale indipendente per informazioni e servizi per musicisti e concorsi.Il Maestro Marcella Crudeli, un simbolo del pianismo italiano, Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2020) e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2007), ha presieduto la giuria di questa competizione.Il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, pianista di fama internazionale, pluripremiato e vincitore del Plötz Top 500 – Premio Internazionale alla carriera, è stato il direttore artistico del Concorso, nonché dell’intera stagione concertistica di “Trapani Classica”.