Da Bubusette a Makari, ancora tv per la marsalese Evelyn Di Marco

La serie tv “Makari”, giunta alla sua terza stagione, regala tante piccole soddisfazioni ad attori e comparse del territorio trapanese, luogo in cui stanno per finire le riprese della fiction Rai tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri sul giornalista Saverio Lamanna.

Evelyn Di Mario e Domenico Centamore

Tra i tanti, anche la marsalese Evelyn Di Marco, che nelle scorse settimane ha girato nei set di Marsala e Trapani come comparsa. Evelyn non è nuova alla tv. Ha partecipato e vinto, infatti, una puntata del programma Bubusette, quiz condotto da Marco Balestri e andato in onda su Rai 2 dal 2003 al 2004; poi è la volta dei casting di X Factor per la sua passione per il canto; poi abbracciata anche quella per il cinema, è approdata ai set.

“Questa di Makari è stata un’esperienza emozionante, divertente – ci racconta Evelyn -. Vedere il modo in cui viene creata e girata una fiction tv è qualcosa di indimenticabile. Spero di poter tornare sul set di Makari anche per le prossime stagioni”.