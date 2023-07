Dorme in macchina da un mese a Marsala, l’assessora Piraino: “Ha rifiutato diverse soluzioni”

L’amministrazione comunale interviene sulla vicenda di Salvatore Angileri, 61enne, da circa un mese dorme nella sua macchina. Una storia drammatica, balzata agli onori delle cronache in seguito alla segnalazione sui social di Sebastiano Grasso. Evidenziando i problemi di salute dell’uomo, il presidente dell’associazione Arcobaleno aveva sollecitato le istituzioni ad aiutarlo. Afferma la vicesindaca Valentina Piraino: “Della situazione del signor Angileri ce ne stiamo occupando da quando ne siamo stato informati. Da mesi stiamo parlando con il signor Angileri alla ricerca di soluzioni condivise che tengano conto delle sue condizioni di salute e, in questi mesi, abbiamo proposto delle soluzioni che lo stesso Angileri non ha accolto, anche se gli avrebbero garantito un tetto sicuro sotto cui andare a dormire. Adesso attendiamo risposta da una struttura per anziani, convenzionata con il Comune, per poterlo accogliere”.