Crosetto “Nato essenziale anche per la difesa del fianco Sud”

“A Vilnius abbiamo ribadito la volontà e l’impegno di garantire la nostra difesa collettiva. Viviamo un momento storico particolarmente difficile che ci deve vedere uniti per affrontare i temi fondamentali per il futuro, impegnandoci nel prevenire e nell’affrontare le crisi attuali ed emergenti”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine del Summit NATO di Vilnius, durante il quale ha anche sottolineato l’importanza di guardare con maggiore attenzione alle sfide provenienti dal Fianco Sud dell’Alleanza.Riunione che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.A Vilnius Crosetto ha preso parte anche alla cerimonia di firma del memorandum del Centro di eccellenza per il cambiamento climatico e sicurezza della NATO.A margine del Summit, numerosi i colloqui bilaterali, in particolare stamane con il ministro della Difesa della Turchia, Yasar Guler. Tra i temi trattati, la cooperazione tra Forze Armate ed in ambito ricerca e sviluppo. I due Ministri hanno ribadito il comune impegno per una pace giusta e condiviso l’attenzione per la stabilità del Mediterraneo e del Fianco Sud dell’Alleanza.Il ministro ha incontrato, inoltre, la collega olandese Kajsa Ollongren. Occasione per un franco e costruttivo confronto sul comune impegno nell’ambito dell’Alleanza, cooperazione bilaterale tra Forze Armate ed impegno nel Sahel.Ieri, invece, il ministro Crosetto ha incontrato il ministro della Difesa greco, Nikolaos Dendias, al quale ha rivolto le sue congratulazione per la recente nomina alla guida del dicastero della Difesa.Un cordiale colloquio durante il quale il ministro ha affermato “la comune visione l’impegno congiunto in ambito NATO e Unione Europea consentono il rafforzamento delle relazioni per migliore sicurezza del Mediterraneo e del Fianco Sud dell’Alleanza, essenziali per la stabilità internazionale”.

