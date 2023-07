Condannato a 8 anni Abidi, uccise il caporalmaggiore marsalese Danilo Pipitone

È stato condannato a 8 anni di reclusione Mohamed Abidi, il tunisino 33enne che la notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso ha sferrato un pugno al caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, di origine marsalese, uccidendolo.

Pipitone lavorava come infermiere all’ospedale militare del Celio. Si trovava nei pressi di Centocelle, quartiere di Roma, quando è stato aggredito nelle ore serali. Rimase per terra e solo l’intervento di passanti lo hanno soccorso chiamando il 118. Arriva in ospedale le condizioni dell’infermiere militare sono apparse da subito critiche per il forte colpo subito alla nuca. E’ spirato poche ore dopo al Policlinico Umberto I.

l’omicida Mohamed Abidi

Fu subito caccia all’uomo: Abidi aveva precedenti per rapina e un’accusa per violenza sessuale. Era fuggito in Francia qualche giorno dopo l’omicidio ma è stato individuato grazie a un mandato di arresto europeo chiesto dai magistrati della Procura di Roma e riconsegnato in Italia.

A individuare il 33enne era stata la squadra mobile. Il reato per cui è stato imputato è omicidio preterintenzionale. Il giudice ha previsto una condanna pari a 8 anni di reclusione.