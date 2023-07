L’Università di Palermo è la prima per crescita nel Sud e settima in Italia

L’analisi del Censis certifica ulteriormente la crescita dell’Università di Palermo attestandone la competitività a livello nazionale. Si tratta di una classifica 2023 che riguarda i mega Atenei, ovvero quelli che hanno oltre 40 mila iscritti.

UniPa ha avuto una crescita nel punteggio medio complessivo (83) che conferma sia il primo posto tra le Università del Sud Italia, sia la settima posizione nazionale.

A dichiararlo in una nota, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

“Entrando nel dettaglio delle valutazioni – aggiunge il Rettore – registriamo con notevole soddisfazione il primo posto in “Comunicazione e servizi digitali” (103 punti) indicatore in cui superiamo anche l’Università di Bologna (96). Sono inoltre da sottolineare i risultati positivi ottenuti nell’indicatore “Borse”, in crescita di ben dieci punti a riprova dell’impegno profuso sul fronte del diritto allo studio e dei rinnovati rapporti con l’Ente regionale, e nell’indicatore “Strutture” che vede premiati gli interventi realizzati per il miglioramento delle sedi universitarie in ottica sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia”.