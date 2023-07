“Libera e accessibile”, a Trapani riapre la spiaggia per disabili

Inaugurato stamani l’accesso libero in spiaggia per i disabili, a pochi passi proprio dal Lido Smile del litorale trapanese.

L’iniziativa “Libera e accessibile” nasce grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di Trapani e il Comune di Erice, in continuità con quanto realizzato già l’anno scorso.

I volontari offriranno il loro supporto, ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00, con 3 postazioni job, alle famiglie e agli accompagnatori dei disabili delle nostre comunità. Un’iniziativa che permetterà di far godere la spiaggia e il mare con più facilità e in maniera libera, grazie al servizio prestato dalle associazioni “La Separazione”, “L’Addolorata”, “Forum per Trapani Accessibile”, “Apri Onlus”, “Anpas”, “Fai gruppo giovani” e “Croce Rossa Italiana”.

«Riuscire a fare squadra insieme con volontari e famiglie per poter offrire un servizio al nostro territorio sicuramente ci permetterà di poter essere più vicini a chi ha delle specifiche difficoltà», dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Giuseppe Virzì.