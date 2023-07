Era nell’aria già da tempo e sembra che ci sia un filo di speranza. L’FC Trapani 1905, presenterà la domanda di ripescaggio per il Campionato di Lega Pro 2023/2024, ex serie C, entro il termine previsto del prossimo 18 Luglio.

La società granata, che conta su una determinata solidità finanziaria con l’arrivo del nuovo Presidente Valerio Antonini, è in grado di rispettare, dicono, tutti i parametri previsti dalla Federcalcio.