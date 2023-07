Sicurezza, parla Enzo Zerilli: “Non si dica che è tutta colpa degli immigrati”

Il tema della sicurezza sta tenendo banco da settimane a Marsala. A margine dell’assemblea pubblica di giovedì pomeriggio, in cui l’amministrazione comunale ha presentata l’ordinanza per le emissioni sonore e la somministrazione di alcolici, diversi partecipanti hanno evidenziato il tenore aggressivo verso gli immigrati, tenuto da alcuni soggetti intervenuti al dibattito organizzato al Complesso San Pietro. Tra i più preoccupati il presidente dell’associazione Amici del Terzo Mondo, Enzo Zerilli.

“Riconosciamo che c’è un problema a Porta Mazara, che va affrontato. Tuttavia, l’allarme sicurezza non si risolve escludendo gli immigrati presenti nel nostro territorio. Chiederò un incontro al sindaco, perchè l’aria pesante che ho respirato all’assemblea di giovedì mi ha preoccupato”. E’ indubbio che ultimamente si sono create diverse situazioni di tensione a cui hanno partecipato anche giovani migranti (specie nella zona di Piazza Matteotti, ad angolo con via Matteotti), ma è altrettanto vero che, in molti casi, le criticità denunciate riguardano ragazzi marsalesi e che qualche frangia tende a strumentalizzare gli episodi che si sono verificati e l’apprensione che si registra in città. “Si tratta di un problema reale, come associazione lo riconosciamo – sottolinea Enzo -. Ma da qui a dire che è tutta colpa degli immigrazione, ce ne corre…”.

E’ dunque auspicabile un intervento che ponga fine alle violazione delle regole e della quiete pubblica, ripristinando condizioni di sicurezza per l’intera comunità cittadina senza – tuttavia – alimentare quei sentimenti xenofobi che alcune frange finiscono periodicamente per riproporre e che nel recente passato hanno generato altri episodi di violenza, finiti anche all’attenzione dei media nazionali.