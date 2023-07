Il PD trapanese attacca Miceli: “Ha dimostrato di non tenere coeso il centrodestra”

Il Circolo PD di Trapani risponde alle provocazioni del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli. “Abbiamo letto ormai senza stupore la nota diramata dal candidato sindaco perdente Maurizio Miceli e non possiamo che essere solidali con lui. Miceli è preoccupato e lo comprendiamo benissimo: del resto ha già dimostrato di non sapere tenere coesa la compagine di centrodestra portandola a perdere in tutte le competizioni elettorali precedenti, Trapani compresa”, affermano i consiglieri Giulia Passalacqua, Marzia Patti e Giuseppe Pellegrino.

“La sua preoccupazione però lo porta ad occuparsi di chi, invece, coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale dà seguito agli annunci – continuano -. Ecco, Miceli si preoccupi di fare politica e provi a leggere ogni tanto i giornali, perché che il PD avrebbe fatto due liste e che si sarebbe costituito il gruppo consiliare in seno al Consiglio comunale è stato più volte detto durante la campagna elettorale senza infingimenti. Anche noi, però, siamo preoccupati. Siamo preoccupati dal fatto che il leader della minoranza, nonchè coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, non abbia quel bagaglio politico necessario per contribuire, seppur dalla posizione della minoranza consiliare, alla crescita della città. Un leader politico, se mai Miceli lo fosse, che non si informa come dovrebbe e che non sa quello che dice ci mette in seria preoccupazione poichè rischia di trascinare con se tutte quelle componenti della minoranza che, invece, potrebbero davvero costruire percorsi di miglioramento per Trapani ed i trapanesi”.

“Miceli guarda in casa degli altri e lancia frecciatine anche al centrodestra che sa vincere, conscio della sua incapacità di trascinatore e coordinatore, quando si rende conto che laddove si andasse a votare per le Provinciali perderebbe anche quelle – dicono infine gli esponenti dem -. In casa PD abbiamo le idee chiare. E facciamo seguire i fatti alle parole. Lui gioca, invece, con soliloqui che sembrano più sproloqui”.