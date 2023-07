Il 13 luglio 1718 la città di Castellammare del Golfo si trova al centro della guerra tra Filippo V e Amedeo di Savoia per il possesso della Sicilia. Un bastimento spagnolo, inseguito da cinque navi inglesi, viene a rifugiarsi sotto il castello della cittadina e si apre uno scontro a fuoco.

La folla fugge ma nessuno viene ferito o ucciso ma soprattutto, come viene raccontato in antichi documenti scoperti dai fedeli della parrocchia, improvvisamente quel 13 luglio sarebbe apparsa la Madonna bianco-vestita, seguita da una schiera di angeli che si dirigevano verso la Cala marina mettendo in fuga le navi inglesi e salvando quindi la città dai colpi di artiglieria.

Da allora questa data è celebrata e festeggiata a Castellammare del Golfo che nel 2023 ricorderà anche, nel prossimo mese di Settembre, il 225 anniversario dell’incoronazione della Madonna e del bambino da parte del Capitolo vaticano.

I festeggiamenti e il dolce solidale

Intanto giovedì prossimo ricorre il 305 anniversario “dell’intervento prodigioso della patrona Madonna del Soccorso” e la città si prepara ad una serata speciale.

Le attività sono organizzate da UMAT, Unione Maestranze Arte a Tavola, in collaborazione con le associazioni Maria Santissima del Soccorso onlus ed S.T.S, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo guidata dal sindaco Giuseppe Fausto.

Alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗, in Chiesa Madre si terrà la concelebrazione eucaristica che celebra l’anniversario. Sarà presieduta da mons. Ludovico Puma nella vigilia del suo 60° anniversario di sacerdozio ( 1963 – 14 luglio -2023). Contemporaneamente in Piazza Petrolo verrà preparata una grande cassata siciliana che sarà poi possibile gustare acquistando un ticket: il ricavato della vendita del biglietto servirà a finanziare il rifacimento del tetto della Chiesa Madre.

Sempre in piazza Petrolo, dalle ore 21,30 le autorità civili e religiose sveleranno una tela dalle dimensioni di 2 metri x 3, raffigurate Maria SS del Soccorso; sarà presentato lo spot del 225° anniversario dell’incoronazione della Madonna.

Alle ore 23.30 giochi pirotecnici.

Il restauro

La richiesta di contributo per i lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre di Castellammare del Golfo – dove soprattutto le coperture hanno bisogno di un importante intervento di risanamento – è stata approvata recentemente dal Comitato di valutazione dei progetti della Conferenza Episcopale Italiana. L’importo del contributo della CEI, dai fondi dell’ 8Xmille alla Chiesa Cattolica, sarà di 321mila euro; 45 mila euro sarà il contributo della Diocesi sempre dai fondi 8xmille diocesani.

I lavori complessivi della restauro ammontano, però, a circa 540 mila euro. Per questo motivo tutta la comunità castellammarese, che sente fortemente il legame con questo luogo di culto di pregevole valore storico artistico e con la sua patrona, la Madonna del Soccorso la cui immagine è conservata in Chiesa Madre , si sta mobilitando per una raccolta fondi popolare a copertura delle ulteriori somme necessarie: circa 175 mila euro.

Anche la Sopritendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani ha dato il nulla osta al progetto e i lavori avranno inizio il prossimo autunno.