Un altro incendio nel litorale Sud di Marsala

Ancora un incendio è divampato nel litorale Sud di Marsala. Dopo quello di sabato scorso in un terreno adiacente al Porticciolo turistico, una grossa nuvola di fumo nero si è elevata nei pressi di contrada Fossarunza, non poco distante dal lido South Beach.

Ancora non si conosce la causa che ha provocato le fiamme e il fumo, ma si ricorda che accendere fuochi è severamente vietato in questo periodo della stagione, secondo un’ordinanza varata in tutti i comuni del trapanese, dopo un incontro in Prefettura.