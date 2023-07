Finali di Calisthenics, il marsalese Ventimiglia quarto assoluto

Nella Finale del Campionato Nazionale di Calisthenics, svolta a fine giugno scorso, alla Royal Gym di Genova il marsalese Gaspare Ventimiglia, tra i dodici partecipanti si è classificato al quarto posto assoluto, per la categoria intermedi 21-30.

Il Calisthenics è l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. Un risultato eccellente per l’atleta lilybetano alla sua prima esperienza in una finale nazionale. Ventimiglia è approdato a questo importante evento dopo essersi classificato al secondo posto della fase regionale e con una preparazione da autodidatta.

Il risultato del quarto posto conquistato con un punteggio di 1.426 nell’esecuzione delle skils e con un tempo di un minuto e quarantotto nel circuito endurance, quindi, non può che essere lusinghiero e di buon auspicio per il prossimo futuro. Il prossimo obiettivo per l’atleta lilybetano è la partecipazione al consueto Summer Cup, in programma ad ottobre a Palermo.

“La mia ambizione è quella di ottenere sempre il massimo e di migliorarmi ma a qualche settimana della conclusione di questo importante evento, devo ammettere che il quarto posto per me vale come una vittoria, sia per l’impegno che metto e per la qualità che cerco in questa disciplina. Questo risultato non posso che condividerlo con la mia ragazza, la mia famiglia e con tutti coloro che mi hanno sostenuto e incoraggiato”, afferma Gaspare.

Grande soddisfazione anche per gli organizzatori della finale nazionale rappresentata da Francesco Macaluso nonché presidente del Calicontest.