Dorme in macchina da un mese: la storia del 61enne marsalese Salvatore Angileri

Una nuova storia di disagio sociale si registra a Marsala. A portarla alla luce è Sebastiano Grasso, fondatore dell’associazione Arcobaleno. La vicenda riguarda Salvatore Angileri, 61enne marsalese, vedovo, che si ritrova senza un tetto sulla testa. “Sono stato buttato fuori dalla casa in cui vivevo, perchè non avevo pagato un mese di stipendio”. Da allora dorme nella propria macchina e afferma di non riuscire a trovare un altro alloggio. Come se non bastasse, Salvatore Angileri ha gravi problemi di salute, essendo affetto da cardiopatia. Condizioni che mal si conciliano con la situazione che sta vivendo, avendo dovuto trasformare la propria utilitaria nell’angusta dimora in cui trascorre i suoi giorni e le sue notti, con il timore di essere aggredito. Sebastiano Grasso ha lanciato un appello ai cittadini marsalesi tramite il web, oltre che al sindaco, all’amministrazione e ai consiglieri comunali affinchè il 61enne marsalese possa essere aiutato, anche in vista dell’intervento chirurgico a cui dovrebbe sottoporsi.