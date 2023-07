A.N.P.I. Marsala plaude al cortometraggio sui fratelli Zerilli

La sezione dell’A.N.P.I. Marsala (Associazione Nazionale Partigiani di Italia) plaude alla realizzazione e proiezione del cortometraggio “Mio Caro Salvatore / My Dear Salvatore” durante il Trapani Film Festival organizzato dalla 3 Points Productions con il patrocinio del Comune di Trapani.

“La trama del film che il regista statunitense di origine siciliana ed il produttore/attore di Marsala Francesco Torre Zerilli hanno realizzato riguarda il ritrovamento di 600 lettere manoscritte dai due giovani fratelli Partigiani Salvatore (Tore) e Agostino (Tino) Zerilli – afferma in una nota Giuseppe Nilo presidente della sezione Anpi di Marsala -, inizia come una classica storia d’amore tra due giovani siciliani ma prosegue come una grande storia di libertà. Salvatore viene ucciso dai Tedeschi in Slovenia all’età di 25 anni e suo fratello Agostino si sentirà, per tutta la vita, responsabile della sua morte”.

Il corto è stato precedentemente premiato come miglior film all’ Unofex Awards di Lucerna in Svizzera e questo, insieme ai sottotitoli in inglese e l’utilizzo della tecnica del flashback, ha favorito la sua diffusione internazionale.

Una micro storia di una famiglia italiana che si intreccia con la macro storia del nostro paese e riesce a parlare ai giovani di oggi affrontando il tema complesso della Resistenza.

“Il contenuto – conclude il presidente dell’associazione nazionale partigiani lilibetani – risponde alle finalità dell’ANPI pertanto si ritiene meriti di essere proiettato in tutte le scuole”.