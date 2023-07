Un arresto e tre denunce a Castrelvetrano

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, all’esito di una serie di servizi eseguiti nel weekend, hanno denunciato tre persone che circolavano a bordo dei propri mezzi violando delle norme del codice della strada.

Un uomo classe ’89, residente a Partanna, è stato fermato a bordo del proprio ciclomotore sprovvisto di casco protettivo e di patente di guida in quanto revocata. Il 34enne inoltre avrebbe rifiutato di sottoporsi al controllo etilometrico rimediando il massimo della sanzione. Il ciclomotore veniva posto sotto sequestro in quanto privo di copertura assicurativa.

Denuncia e patente ritirata invece per un 25enne di Menfi sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

Infine un castelvetranese di 37 anni è stato denunciato per essersi messo alla guida della propria auto senza la patente di guida perché revocata, con reiterazione nel biennio.

Durante il medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 55enne di Castelvetrano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, dovendo lo stesso scontare una pena di 6 anni di reclusione per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta commesso a Palermo nel 2010.

Al termine delle formalità di rito è stato associato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.