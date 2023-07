Marsala: approda in Consiglio il Piano delle valorizzazioni degli immobili comunali

Cominciano ad approdare in Consiglio comunale gli atti propedeutici al bilancio di previsione. Come da tradizione, il primo a essere esaminato sarà il Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà del Comune di Marsala. Gli altri atti propedeutici predisposti dall’amministrazione sono, invece, al momento oggetto di discussione all’interno delle commissioni consiliari, in attesa di poter approdare in aula per l’esame definitivo e la successiva votazione.

Tra i 7 punti all’ordine del giorno figurano anche due mozioni (sfiducia all’assessore allo sport Ignazio Bilardello e disturbi dell’alimentazione e della nutrizione) e un odg (modifica all’articolo 14 del regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione.

La prossima seduta del Consiglio comunale di Marsala è stata convocata dal presidente Enzo Sturiano per la giornata di giovedì 13 luglio, a partire dalle ore 17, presso la consueta sede di Sala delle Lapidi, a Palazzo VII Aprile.