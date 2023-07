Marettimo Italian Film Fest 2023, tutto pronto con grandi ospiti

Conto alla rovescia per la quarta edizione del Marettimo Italian Film Fest 2023 – We love the sea, l’appuntamento dedicato al cinema Made in Italy che prenderà il via il 19 luglio sull’isola, con l’apertura ufficiale nell’incantevole scenario delle Egadi.

Dagli attori alle attrici, ai cantanti, tanti i personaggi che saranno protagonisti a Marettimo fino alla sera del 22 luglio. Il programma sarà svelato nel dettaglio il 17 luglio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.

Tra le anticipazioni: Maria Grazia Cucinotta, ospite d’onore dell’edizione 2023, attesi Donatella Finocchiaro, Pino Ammendola, Alessio Vassallo. A condurre la serata finale, con la consegna del premio Stella Maris, il 22 luglio, saranno Federico Quaranta e Roberta Morise. Ad esibirsi sul palco, per l’occasione, ci saranno Colapesce e Di Martino.

L’evento è organizzato da Solemar eventi, di cui è presidente Cettina Spataro, insieme a Gabriella Carlucci (supervisor artistico), Toto Vento, Beatrice Just e Giorgio Rusconi. È realizzato con il supporto del Ministero beni culturali, della Regione Siciliana, Unipol (main sponsor), National Geographic, Gruppo Rio Mare.

Show cooking per l’anteprima. Il Festival riserva al pubblico anche un’anteprima: lo Show cooking dello chef Lorenzo Cantoni, Ambasciatore del gusto e Miglior chef dell’olio per Airo. Per l’occasione, sarà presentata la Guida di Repubblica dedicata alle Egadi. Un connubio, quello del food&travel con il cinema, per esaltare le eccellenze del territorio sotto ogni profilo.

Summer School al via. Nel frattempo ha preso il via con 24 partecipanti, sempre a Marettimo, la Summer School, in collaborazione con il National Geographic, il Comune di Favignana, l’Area marina protetta “Isole Egadi”, WWF Italia, la comunità locale e con il patrocinio della Regione siciliana. Organizzata da Solemar, anche con il contributo di Rio Mare, andrà avanti fino al 16 luglio. È riservata ai giovani dai 12 ai 18 anni provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero per sensibilizzarli sui temi della tutela dell’ambiente, della salvaguardia dei mari, dei cambiamenti climatici, delle politiche di sviluppo sostenibile ed alle nuove tecnologie che consentono di ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta. La Summer School è il cavallo di battaglia dell’associazione Solemar eventi per tutti questi temi, un appuntamento ideato da Beatrice Just.

Grazie agli incontri con esperti, operatori del settore ambientale, nonché explorer del National Geographic (Gianfranco Chimenti e Martina Capriotti), durante questa settimana i partecipanti seguiranno un percorso formativo e vivranno un’esperienza coinvolgente nell’area marina protetta più grande d’Europa, immersi dal primo all’ultimo giorno tra presentazioni, lavori di gruppo, gite in mare ed escursioni. I partecipanti, accompagnati nelle attività da alcuni Explorer del National Geographic, saranno coinvolti anche in sessioni pratiche, esperimenti ed escursioni via terra e per mare. Alcune escursioni si svolgeranno anche a Levanzo e Favignana. Saranno presenti gli addetti dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi ed i responsabili delle attività di sviluppo sostenibile di Rio Mare, coinvolti nelle attività didattiche. —