Incidente mortale a Marsala, era lo studente Giuseppe Angileri

Nell’incidente di ieri pomeriggio in via Favara, ha perso la vita Giuseppe Angileri, studente dell’Istituto Tecnologico “Mattarella” di Marsala.

Proprio la scuola, sulla propria pagina Facebook, ha scritto un messaggio per il giovane e la sua famiglia: “Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello. I compagni, i docenti, il dirigente scolastico e l’intera comunità dell’Istituto Superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico appena diplomato.Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!“.