Inizia il tour dei Trikke e Due Cabaret, risate da Marsala a Firenze

E si riparte per un’altra estate piena di grandi novità e nuovissime esperienze per il gruppo comico marsalese Trikke e Due che parte con un tour di spettacoli in giro per la Sicilia e non solo. Quest’anno anche l’esperienza a Firenze ed in altri comuni della Toscana (dal 12 al 15 luglio).

“Grazie ancora una volta al successo dei video su TikTok, su Reel di Facebook ed anche su YouTube, in totale, un milione di persone guardano ogni giorno i nostri video. In poche parole ci riconoscono per strada in ogni parte della Sicilia e nel resto d’Italia. E’ una sensazione sempre più strana perché facciamo spettacoli da oltre 25 anni e questa popolarità negli ultimi due non ce l’aspettavamo proprio. E’ incredibilmente bello però. Bello perché entriamo nelle vite delle persone portando allegria e risate”, affermano Enzo Amato e Nicola Anastasi.

I Trikke e Due però, per superare lo Stretto, si ‘italianizzeranno’, non useranno solo il marsalese stretto.

Il 2022 è stato un anno importantissimo per il duo comico, anche per il debutto a Sicilia Cabaret, su Antenna Sicilia. “Abbiamo portato i nostri i ‘Padri Tifosi’ in diverse puntate. Una esperienza molto bella e formativa. Ci siamo ‘formati’ ancora di più. I video TikTok nascono anche e soprattutto da questa esperienza. Il fatto di usare poco il siciliano nasce anche dal lavoro che abbiamo fatto al teatro Al Convento di Palermo per tantissimi mesi. Lo studio e l’applicazione ripaga sempre. Ma il 2022 è stato fantastico anche per gli spettacoli a Pantelleria, in Calabria, a Terrasini, nelle sagre e notti bianche più importanti del catanese e messinese. Ad Agrigento, nel siracusano e ragusano”, affermano i due.

Come proseguirà l’estate 2023 per i Trikke e Due? Presto detto: “Fino a metà settembre saremo impegnati nel sud Italia e abbiamo anche diversi spettacoli nella nostra Regione ma per 9 serate ci fermeremo a casa nostra, nella periferia sud di Marsala, in piazza Divina Pastorella. Con l’associazione ProblemiZero di Vito Saladino abbiamo realizzato un programma di ottimo livello. Dal 19 al 27 agosto porteremo sul palco Cristiano Malgioglio, Salvo La Rosa e Litterio, Alessandro Gandolfo e la cover di Celentano… E poi ancora ‘La Corrida’ con concorrenti provenienti da tutta Italia. Il concorso canoro di brani inediti ‘Pastorella Music Festival’, la ‘Tombola in Piazza Show’ con la novità ‘Ruota della Fortuna’. Otto sagre diverse, giovani band, artisti siciliani e locali sul palco. La moda che sfila a ritmo di bella musica. Ci sarà da divertirsi“.

Il prossimo appuntamento sarà presso la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di Marsala. Sabato 8 luglio, alle ore 21.30, con uno spettacolo di cabaret nel piazzale della Chiesa.

Inoltre giovedì 20 e sabato 22 luglio a Santo Padre delle Perriere (Fest’Estate, Marsala) i Trikke e Due terranno due spettacoli.