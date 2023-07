Guardia Costiera: Malore durante l’immersione, sub tratto in salvo dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo

Nella giornata di domenica 09 Luglio 2023, un subacqueo ha accusato un malore, nel corso di un’immersione, nello specchio acqueo antistante la località ad ovest di Capo Feto, in Mazara del Vallo (TP).

A dare l’allarme alle ore 16:10 circa è stato un diportista in navigazione nella citata località che ha comunicato alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Mazara del Vallo di aver fornito soccorso ad un subacqueo in evidente difficoltà natatoria, poiché sorpreso da un dolore al torace nel corso di attività d’apnea in immersione libera, imbarcandolo pertanto a bordo del proprio natante da diporto.

Sul posto è giunto immediatamente l’equipaggio del battello GC B101 che ha provveduto al trasbordo del malcapitato ed al successivo rientro in Capitaneria dove, nel contempo, vi era un’ambulanza precedentemente allertata e pronta ad intervenire.

Impaurito ma cosciente, il giovane trentanovenne, originario di Mazara del vallo, è stato sbarcato immediatamente affidato alle prime cure del personale del 118 e successivamente trasportato nel nosocomio del Comune di Mazara del Vallo per l’espletamento di tutti gli accertamenti sanitari del caso.