Incidente mortale a Marsala: i funerali di Giuseppe Angileri nella Chiesa di Ciavolo

Il tremendo incidente di via Favara, scuote la comunità marsalese. A perdere la vita è stato il giovanissimo Giuseppe Angileri, studente dell’Industriale “Mattarella” di Marsala che ieri ha lanciato un messaggio di cordoglio nella propria pagina Facebook.

Con lui in auto, nello scontro, autonomo, c’era anche una ragazza di 17 anni che però non ha riportato ferite se non un forte shock.

L’auto è sbandata ed è finita contro un muretto a secco.

I funerali di Giuseppe si terranno questo pomeriggio, alle ore 18.30 nella Chiesa Maria SS della Cava di contrada Ciavolo.