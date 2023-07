Favignana si tinge di noir con “Come è profondo il mare”

L’Amministrazione comunale di Favignana presenta la seconda edizione del Festival letterario “Come è profondo il mare”, che si terrà presso l’ex Stabilimento Florio dal 25 al 29 luglio 2023. La manifestazione, la cui direzione artistica è di Giancarlo De Cataldo, si svolgerà con appuntamenti serali alle ore 21.30 e si propone come un’esperienza imperdibile per gli appassionati di letteratura e cinema noir.

Quest’anno il festival esplorerà il legame tra la parola scritta e lo schermo, facendoci scoprire come gli scrittori possano trasformarsi in sceneggiatori e personaggi letterari riescano a prendere vita e muoversi disinvolti sul grande schermo.

Questo il programma degli appuntamenti, in breve:

25 luglio: Gaetano Savatteri dialoga con Giancarlo De Cataldo

26 luglio: Gabriella Genisi, scrittrice

27 luglio: Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo

28 luglio: Diego De Silva, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo

29 luglio: Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore e giornalista.

“Lolita Lobosco, Saverio Lamanna, l’avvocato Vincenzo Malinconico, l’ispettore Coliandro. Questi personaggi, amati dal pubblico televisivo e protagonisti di fiction che risiedono nel cuore di tutti, sono nati dalla penna di grandi autrici e autori del giallo italiano come Gabriella Genisi, Diego De Silva, Carlo Lucarelli e Gaetano Savatteri – racconta Giancarlo De Cataldo, direttore artistico del Festival, oltre che rinomato scrittore, sceneggiatore e drammaturgo –. Inoltre, Donato Carrisi ci affascina con i suoi film ricchi di inquietudine e mistero, che egli stesso scrive e dirige. Saranno con noi nell’incantevole e unico scenario di Favignana per aprirci le porte del laboratorio segreto in cui prendono vita le loro Storie nere”.

Grazie alla preziosa visione creativa di Giancarlo De Cataldo, il pubblico avrà la possibilità di esplorare la preziosa alchimia che fa incontrare la parola scritta e lo schermo, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di letteratura e cinema noir.

Francesco Forgione, sindaco del Comune di Favignana, si dice entusiasta: “La seconda edizione del Festival ‘Come è profondo il mare’ – dichiara – rappresenta un momento di grande crescita culturale per la nostra comunità. Questo evento, ormai consolidato nel panorama letterario e cinematografico, testimonia la nostra volontà di promuovere la cultura e l’arte nella splendida cornice di Favignana. Siamo grati a tutti coloro che contribuiscono al successo di questa straordinaria manifestazione”.

“Come è profondo il mare” nasce anche per diversificare l’offerta turistica di Favignana e delle Egadi. Da sempre tra le destinazioni più ambite in estate, le Egadi offrono non solo le bellezze naturalistiche note in tutto il mondo, ma anche un calendario di appuntamenti prestigiosi fino a Settembre inoltrato. Location suggestiva della rassegna è in particolare l’ex Stabilimento Florio, ormai ritenuto la più importante testimonianza dell’archeologia industriale nel Mediterraneo.

Il Festival è organizzato dal Comune di Favignana – Isole Egadi , con il prezioso sostegno di sponsor importanti come la Regione Siciliana, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Liberty Lines, Firriato, Mangia’s e Bussolaweb Creative Digital Agency.

Per ulteriori informazioni sul Festival, il programma completo degli eventi e la modalità di partecipazione basta visitare il sito festivalnoir.it