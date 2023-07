Anche a Erice divieto di vendita alcolici (dalle 23) e regole sulla musica

Con Ordinanza n. 243 del 06/07/2023 la sindaca Daniela Toscano ha ordinato alcune nuove misure riguardanti la movida che saranno valide con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2023.

L’ordinanza dispone regole in merito agli orari, alla vendita di alcolici, alle emissioni sonore ed alle modalità dei controlli interforze finalizzati a prevenire tensioni, disordini o risse e garantire nel contempo la quiete pubblica.

Le misure contenute nell’ordinanza sono state disposte a seguito della riunione del 15 giugno scorso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e di tutti i Sindaci della provincia. La riunione era stata convocata dal Prefetto al fine di definire, con tutti i Sindaci ed in modo omogeneo sul territorio della provincia, i provvedimenti da adottare per garantire lo svolgimento della cosiddetta “movida” in sicurezza, disciplinando in modo strutturato le iniziative estive sulla base di un indirizzo uniforme.

Nel sito istituzionale tutti i dettagli dell’ordinanza: https://www.comune.erice.tp.it/it/news/ordinanza-sindacale-per-regolamentazione-della-movida-durante-lestate-2023