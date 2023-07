Caldo africano, tutta la Sicilia è in preallerta arancione

La settimana inizia all’insegna del caldo da Nord a Sud. L’anticiclone africano Cerbero infiamma l’Italia con temperature altissime. In Sicilia e in Sardegna si potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. La situazione è destinata a rimanere sostanzialmente invariata per la parte iniziale della settimana.

La Protezione Civile anche per la giornata di oggi, prevede in tutta l’isola una preallerta arancione per le ondate di calore e rischio incendi, tra il medio e il basso. Quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molto e cercare di stare in zone non esposte al sole.