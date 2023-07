Celebrato il 41° anniversario dell’82° Centro Sar dell’Aeronautica militare di Birgi

Nella giornata di sabato 8 luglio, si sono svolte le celebrazioni del 41° anniversario della costituzione dell’82° Centro S.A.R. (Search And Rescue) avvenuta il 6 luglio 1982. All’evento tenutosi presso la base aerea di Trapani Misiliscemi, sede del Reparto, hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e militari, oltre a una partecipazione di ospiti e del personale in congedo che con dedizione, competenza, passione e professionalità ha servito l’Aeronautica Militare e il Paese sotto l’araldica dell’82° Centro S.A.R.

Nel discorso di apertura, il Maggiore Marco Forcato, Comandante dell’82° Centro S.A.R., ha ringraziato le autorità presenti, gli ospiti e le famiglie per la partecipazione alla giornata di festa, che è servita per condividere gloriosi momenti della storia del Reparto, sottolineando l’onore di essere al comando di questo Centro. Il Comandante ha sottolineato la indiscussa dedizione e professionalità con la quale il suo personale in azzurro opera 365 giorni l’anno al servizio del Paese, ma anche l’umiltà che li contraddistingue, consci di essere persone umane che portano in volo macchine, entrambe le cose non sempre infallibili.

Si è colta occasione per compiere un importante gesto di solidarietà promosso dal Reparto con tutti gli ospiti partecipanti all’evento: una donazione a favore della ricerca per la lotta contro il cancro, in piena sintonia con i valori di altruismo e dedizione al salvataggio della vita umana, che definiscono la Missione e la Visione del Centro e ne costituiscono la sua quotidiana ragion d’essere.

Di grande apprezzamento è stato l’intervento del Generale in congedo Luigi Ricciardi, Presidente della “Associazione Gente del 15°” ed ex Comandante del Reparto. Il Generale ha sottolineato l’importanza ed il piacere di vedere il personale più giovane fiero di appartenere al Reparto e desideroso, come è stato per lui ai suoi tempi, di poter mettere la propria energia e dedizione al servizio dell’organizzazione, contribuendo a fare la differenza per la vita altrui, in pieno adempimento al compito istituzionale del Centro.

La serata è proseguita con le tradizioni goliardiche di rito, volte a consolidare in un’occasione di festa la coesione tra il personale del Centro, l’ottima cooperazione con il 37° Stormo (l’ente dell’Aeronautica Militare ospitante nel suo sedime l’82°Centro) e a rendere omaggio alle famiglie che, come detto dal Comandante, rappresentano il principale supporto al personale del Reparto. L’evento si è concluso con il brindisi all’urlo del “Mammajut !!!”, storica tradizione appartenente a tutti i Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di cui il Centro è parte.

Il Reparto, alla data del suo 41° Anniversario, ha volato più di 45000 ore di volo e salvato più di 800 vite umane.