Tutto pronto a Salemi per la terza edizione del Salìber Fest

Dopo il grande successo degli anni precedenti, cresce l’attesa per la terza edizione del Salìber Fest a Salemi, festival del libro della città di Salemi organizzato dall’associazione Liber…i.

Il festival, tra i maggiori appuntamenti della Settimana delle Culture, si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 e sarà patrocinato dal Ministero Italiano della Cultura con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Salemi ma anche di tante aziende e società locali e non che hanno scommesso sull’evento.

Tema di questa terza edizione è “Lessico famigliare”, a sessant’anni dall’uscita del capolavoro di Natalia Ginzburg. Adottando il titolo e alcune pagine del famoso romanzo vincitore del Premio Strega nel 1963, Il Salìber Fest esplorerà il complesso mondo delle famiglie.

“Famiglie come “luogo” di incontro e scontro generazionale; famiglie “tradizionali” e nuovi modelli familiari. Famiglie e case in cui nidifica il passato e/o dove si costruisce, o si prova a costruire, il futuro. Famiglie felici o infelici ognuna a modo loro. Famiglie naturali o per scelta caratterizzate da legami incrollabili e valori indissolubili”.

Per la presidente dell’associazione culturale Liber…i Lucrezia Loiacono, questa terza edizione del festival “corrisponde ad un sentimento di orgoglio e di preannunciata soddisfazione”. “Posso affermarlo –aggiunge – considerando quanto lontano siamo arrivati rispetto al punto da cui siamo partiti. Era inimmaginabile arrivare fin qui, invece abbiamo voluto sognare, crederci e siamo davvero soddisfatti per il cartellone di quest’anno”.

Il direttore artistico Filippo Triolo che quel cartellone ha firmato con “… l’orgoglio sano di chi guarda indietro al bel lavoro fatto in questi anni e ad un programma di altissima qualità letteraria” si dice consapevole del fatto che il Saliber Fest si stia ritagliando “… uno spazio importante e ormai ampiamente riconosciuto tra gli eventi letterari della Sicilia occidentale” .

A seguito del terzo posto ottenuto del comune di Salemi nella gara del Borgo dei Borghi ’23, adesso il festival si fa itinerante per scoprire e far scoprire luoghi incantevoli del centro storico cittadino.





Prima giornata – 27 luglio 2023 – Castello normanno-svevo

Il festival inizierà alle ore 18,00 del 27 luglio presso il castello normanno-svevo. Il primo giorno, sul palco della kermesse letteraria: il sardo Matteo Porru, ventidue anni, vincitore del Premio Campiello Giovani nel 2019 ed inserito da D – Repubblica tra i 25 under 25 più promettenti, che già aveva inaugurato la prima edizione del Saliber Fest nel 2021. Presenterà adesso il suo primo romanzo per Garzanti “Il dolore crea l’inverno”. Sul palco insieme a lui, la campana Monica Acito autrice rivelazione di uno tra i più validi esordi narrativi dell’anno, “Uvaspina” pubblicato da Bompiani.

Gran finale di giornata con la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone, reduce dalla cinquina del Premio Strega, con lo struggente romanzo “Dove non mi hai portata” edito da Einaudi.



Seconda giornata – 28 luglio 2023 –Teatro del Carmine

Appuntamento per famiglie già in mattinata. A partire dalle ore 10,30 infatti si svolgerà “Famiglie in biblioteca”, visita guidata per scoprire i tesori della biblioteca comunale “S. Corleo” di Salemi accompagnati dalla memoria storica ed ex direttore di quelle sale, Paolo Cammarata e dalla figlia Gilda mentre bambini di età 8-10 anni saranno coinvolti in un laboratorio artistico-letterario gratuito su prenotazione.

Gli appuntamenti letterari pomeridiani si svolgeranno presso il Teatro del Carmine, gioiello architettonico del post-sisma progettato dagli architetti Venezia, Aprile e Collovà.

Dalle 18,00 sul palco del festival, il traduttore italiano di Orwell, Daniele Petruccioli qui in qualità di scrittore. Già nella dozzina del Premio Strega 2021, presenta al festival il suo secondo romanzo, “Si vede che non era destino” edito da Terrarossa. La storia di una bambina, poi ragazza e donna, Maria alle prese con la stranezza del figlio e col Mistero più grande.

A seguire una delle firme più autorevoli della letteratura italiana, Fabio Stassi presenterà l’ultima indagine del biblio-terapeuta Vince Corso: “Notturno francese”, pubblicato da Sellerio. Un viaggio alla ricerca di un padre mai conosciuto, un romanzo dove domina la malinconia del continuo lasciarsi dietro le spalle cose e persone, nel tempo e nello spazio. Ma anche la sconsideratezza di mettersi in viaggio per ritrovarle. O per farsi trovare.

Terza giornata – 29 luglio 2023 – Chiostro di Sant’Agostino

Seconda mattinata all’insegna delle visite guidate e dei laboratori rivolti ai bambini, questa volta all’interno del Museo della Mafia.



Nel pomeriggio gli incontri letterari si svolgeranno presso il Chiostro di Sant’Agostino. A partire dalle ore 18,00 sul palco del Salìber Fest, lo scrittore partenopeo Massimiliano Virgilio che presentando il suo ultimo romanzo per Rizzoli, “Il tempo delle stelle” affronterà il tema della genitorialità desiderata e mancata.

Nell’anno e nel territorio della cattura del superlatitante Messina Denaro e nel giorno del quarantesimo anniversario dalla morte del giudice Rocco Chinnici particolare attenzione anche all’accezione tutta siciliana di “famigghia” e alla legalità. Giovanni Chinnici chiuderà il pomeriggio presentando il memoir “trecento giorni di sole” edito da Mondadori.



Quarta giornata – 30 luglio 2023 – Teatro del Carmine

Gran finale quest’anno per il Saliber Fest all’insegna del teatro. Per la prima volta un’alba al Teatro del Carmine, alle ore 05,00 infatti sostenitori e amici Liber…i potranno assistere allo spettacolo “Médèa. Arcana opera in canto” del maestro Giacomo Bonagiuso. Una rilettura in lingua madre della più celebre tragedia di Euripide.