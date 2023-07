Miceli (FdI): “Il PD trapanese in Consiglio? E’ l’anticipo dell’accordo con Turano”

“Il PD ha buttato giù la maschera svelando la truffa ai trapanesi. Si sono presentati come un progetto civico, mentendo sapendo di mentire, per mantenere e consolidare il rapporto con Trapani Tua alias Mimmo Turano, che oltre a costruire la lista ha anche condotto le trattative per l’attuazione del Cencelli con gli altri della coalizione a traino PD”. Lo afferma il coordinatore trapanese di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli.

“All’indomani delle elezioni vinte grazie a questo imbroglio nasce in Consiglio il gruppo del PD – dice -. E non vorremmo pensare male che questo sia il premio alla lista di Pellegrino per come è avvenuto il superamento del quorum. E pensando sempre male questo è l’anticipo dell’accordo di Turano con i sindaci di Trapani, di Erice e il deputato Safina per le prossime elezioni provinciali. Può il centrodestra nazionale e regionale tollerare che un proprio assessore al Governo della regione operi con la sinistra approfittando del proprio ruolo?”.