Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio, in via Favara. Una vettura condotta da un 18enne, si è andata a schiantare contro un muretto pare, in maniera del tutto autonoma.

Il giovane è morto sul colpo. A bordo con lui c’era una ragazza minorenne che non ha riportato ferite ma un forte shock causato dal forte impatto.

Sul posto la Polizia Municipale, i Carabinieri e l’ambulanza del 118.