L’Hotel Torre Xiare di Valderice bene confiscato e contesto tra Comune e Ministero

L’ex hotel Torre Xiare di Valderice, bene confiscato alla mafia, è conteso tra il Comune di Valderice e il Ministero dell’Interno. L’Amministrazione comunale vorrebbe destinarlo a residenza universitaria così come previsto dall’Agenzia del Demanio, mentre il Ministero ha deciso di trasformare l’hotel in centro di prima accoglienza per immigrati.

Una delegazione del Comune, composta dalla vice sindaco Anna Maria Mazara, in rappresentanza del primo cittadino Francesco Stabile, e dal presidente del Consiglio comunale Camillo Iovino, si è incontrata con il presidente di Ersu Palermo, Michele D’Amico e con il direttore Ernesto Bruno, ottenendo la conferma alla disponibilità dell’ente a gestire il bene storico-artistico in favore degli studenti.

E’ stata avviata la richiesta alla segreteria generale della presidenza della Regione siciliana di procedere con la richiesta di assegnazione. Ma sarà così?