Da lunedì 17 luglio sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per seguire le partite di calcio e di basket del Trapani. La società granata ha deciso di rinviare l’abbonamento unico per i due sport a lunedì 24 luglio. Il Trapani peraltro, spera nel ripescaggio in Serie C ma le chance sono minime. Ci sono solo due posti a disposizione infatti ed i granata occupano l’ottavo posto in graduatoria, tra le squadre che hanno vinto i play-off di serie D.

Sarà possibile sottoscrivere le tessere sul sito web trapanicalcio.com, che verrà presto messo online dal club trapanese. In alternativa sarà possibile abbonarsi all’interno degli uffici dello Stadio Provinciale da lunedì luglio 17 a sabato 22 Luglio negli orari: 9.30-12.30 e 16-19.

Prezzi solo calcio da lunedì 17 luglio

Tribuna centrale 275€

Tribuna laterale 210€

Gradinata 150€

Curva 80€

Over 65 (Tribuna laterale, gradinata e curva) 50€

Over 65 (Tribuna centrale) 125€

Under 14 (accompagnato da adulto abbonato) 25€

Prezzi soli basket da lunedì 17 luglio

Parterre centrale 325€

Parterre granata 200€

Ordinario 170€

Over 65 70€

Under 18 (accompagnato da adulto abbonato) 50€

Abbonamento unico da lunedì 24 luglio

Tribuna centrale calcio + Parterre centrale basket 480€

Tribuna centrale calcio + Ordinario basket 420€

Gradinata + Parterre basket 380€

Gradinata calcio + Ordinario basket 260€

Curva calcio + Ordinario basket 160€

Over 65 tribuna laterale calcio + Ordinario basket 98€

Over 65 gradinata calcio + Ordinario basket 85 €

Ingressi gratuiti nei due impianti per i diversamente abili e accompagnatori.