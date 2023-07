Uccise Maria Amatuzzo, nuova udienza al Tribunale di Marsala per il marito. Ascoltata la sorella dell’imputato

E’ proseguito il processo penale nei confronti di Ernesto Favara per le lesioni ed i maltrattamenti alla ex moglie Maria Amatuzzo, poi uccisa dallo stesso nel dicembre del 2022.

Processo per maltrattamenti a carico di Ernesto Favara in cui è parte civile il padre della Maria Amatuzzo, uccisa dal marito la scorsa vigilia di Natale con diverse coltellate inferte con violenza sul tutto il corpo.

E mentre le indagini sull’omicidio procedono serrate, attraverso diversi accertamenti disposti dalla procura di Marsala, oggi è ripreso il processo per i maltrattamenti perpetrati un anno prima della morte.

All udienza odierna all presenza del giudice monocratico di marsala, dottoressa Francesca Maniscalchi, è stato escusso un teste citato dalla difesa del Favara: la sorella Rosalba.

Presente in aula oggi anche la dottoressa Stefania Tredici che è titolare anche del processo per l’omicidio.

La sorella del Favara è intervenuta sulle circostanze oggetto dell’esame.

Presenti in aula i difensori del Favara, avvocati Blunda e Barraco, nonché l’avvocato della parte civile, Vito Daniele Cimiotta.

La prossima udienza è fissata nel mese di ottobre.