Missione Italia 21-26, Trapani a confronto su cultura e turismo della Provincia

Il Comune di Trapani invitato dall’Anci, ha partecipato ieri con l’assessore Andreana Patti, all’iniziativa di Missione Italia 21-26 (Pnrr dei comuni e delle città), per confrontarsi con altri comuni ed enti nel laboratorio Cultura e turismo: le esperienze e le prospettive per coniugare attrattività e sostenibilità nelle città medie.

È stato affrontato il tema della candidatura di Trapani Capitale della Cultura 2022 come esperienza di buona pratica nella costruzione del piano strategico della cultura che ha coinvolto tutto il territorio trapanese con enti, imprese, istituzioni, associazioni di categoria, ecc. Da questa virtuosa esperienza sono state realizzate iniziative inserite nel dossier come il patto per la lettura che ha fatto scegliere Trapani come sede degli Stati Generali dei Patti per la Lettura organizzati dal Ministero della cultura (centro per il libro e la lettura) e tenutisi il 12 e 13maggio 2023.

È stato posto l’accento sugli investimenti di tipo culturale (materiali e immateriali) come strumento di sviluppo e crescita all’interno della pianificazione strategica di Area Vasta #westsicily2034 (finanziato dall’Anci con il programma MediAree al Comune di Trapani), che ha coinvolto tutti i comuni della provincia. Si tratta di un percorso di costruzione dell’ufficio unico che è finalizzato a mettere “a sistema” i diversi strumenti della politica di coesione avendo come direttrici i pilastri del Pnrr.