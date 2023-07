Mazara: 45enne arrestato per minacce e aggressioni alla compagna

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato un 45enne del posto, con precedenti di polizia, per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, il 28 giugno scorso, era stato sorpreso dai militari operanti in flagranza mentre, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe minacciato la compagna cercando di aggredirla fisicamente. In quella circostanza il tempestivo intervento dei Carabinieri, a seguito della chiamata della vittima, permetteva di bloccare ogni ulteriore violenza. D’urgenza è stato notificato al 45enne un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Nella stessa giornata, dopo poche ore, l’uomo è stato sorpreso all’interno dell’abitazione dove la compagna risiede e da dove poco prima si era allontanato, violando così il provvedimento del Giudice, venendo per tale motivo tratto in arresto.

Nella giornata di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta presso la Centrale Operativa, i Carabinieri di Mazara lo hanno nuovamente tratto in arresto in quanto trovato sotto la casa della compagna in palese violazione del provvedimento.