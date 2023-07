A Marsala dibattito sulla caccia, Catania: “Necessaria nuova regolamentazione”

“C’è il mio impegno affinché arrivi presto in aula all’Ars la discussione del nuovo disegno di legge sulla caccia in Sicilia. La questione, che necessita di una nuova regolamentazione, è già stata discussa in Commissione attività produttive, dove abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni di categoria”. Lo ha detto il deputato regionale Nicolò Catania (FdI) che ieri è intervenuto al dibattito organizzato a Marsala per discutere di proposte e risoluzioni per la circolare ministeriale n. 557.

“Finalmente in questa legislatura abbiamo ripreso il disegno di legge il cui iter non è stato mai completato in passato – ha detto Catania – l’obiettivo è quello di fare una legge chiara che inquadri la figura del cacciatore come custode del territorio. Rimane di base il rispetto delle regole e la condanna del bracconaggio». L’onorevole Catania ha pure chiarito che «non si possono non avere in Sicilia luoghi autorizzati per le gare di puntamento e per gli addestramenti dei cani da caccia”.

Il deputato ha illustrato l’esempio della Toscana dove la sola attività dei campi di addestramento e di competizione per i cani da punta rappresenta l’1% del Pil della Regione. “Da qui l’esigenza di regolamentare questa attività anche in Sicilia”, ha concluso l’onorevole Catania.