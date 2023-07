Marsala: auto apre la portiera e prende in pieno una moto, un ferito

Dopo l’incidente in via Edoardo Alagna di questa mattina, un altro è accaduto a pochi metri di distanza nel centro urbano di Marsala.

Precisamente in via Mazzini, il guidatore a bordo di una Mercedes, probabilmente accidentalmente o senza prestare attenzione ai mezzi in transito, mentre si trovava parcheggiata, ha aperto la portiera dell’autovettura mentre stava per attraversare una moto di grossa cilindrata.

Quest’ultima, guidata da un uomo, ha impattato contro la portiera della Mercedes blu scuro, finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Il motociclista ha riportato una ferita alla gamba con probabile frattura, ma avrebbero potuto esserci danni ben peggiori.

A rilevare il sinistro e regolare il traffico è intervenuta una squadra della Polizia Municipale. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima.